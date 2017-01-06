bolununsesi

Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)

Ä°zzet Baysal Belgeseli inn tÄ±klayÄ±n!
 
Tansu Eczanesi
213 67 92 / Merkez
Tabaklar Mh. Hastane Cad. Mustafa Bey Apt. No:25 Merkez/BOLU KADIN DOĞUM HASTANESİ KARŞISI

PINAR Eczanesi
275 14 44 / MERKEZ
Yasamkent Mah.27 Nolu Ada z-33 Kalici Konutlar Yasamkent

Akda Mahallesi Tahanclar Caddesi
(Karaky Otobs Dura kars)
Tel: 212 88 75 - GSM: 0 533 335 53 09
| Aktaş Mh. Taşhancılar Cad. No: 10 - BoluTel: 0374 212 88 66Faks: kamuran@bolununsesi.comEmail: kamuran@bolununsesi.com |
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