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Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)
SGK'ya yeni hizmet binası yapılacak, İŞKUR taşınacak
Şehir didik didik edildi
Vefat edenler (Bugün 29 Ocak Pazar)
O otomobilin talihlisi belli oldu
Öğretmen Arapça bilmiyor…
Vefat edenler (Bugün 28 Ocak Cumartesi)
5 öğretmen tutuklandı
Lale.. Babı Ali.. Zafer Nine.. Cemal Süreya..
Duyarlı vatandaş
Bolu'ya uluslararası standartlarda diyanet eğitim merkezi kazandırıyoruz
İtirafçı hakim; “İlk maaşımın tamamını himmet olarak verdim”
Yanan evini çaresiz gözlerle izledi
Dilencilere operasyon
5 öğretmen adliyeye çıkarıldı
FETÖ'den aranıyordu Bolu'da yakalandı
GÜNÜN SÖZÜ
Büyük İnsanlar, bütün acılara şikâyetsiz katlanırlar.
Schiller
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Muharrem Demirel
Öğretmen Arapça bilmiyor…
Anılar
Erdoğan Mühürcüoğlu
Lale.. Babı Ali.. Zafer Nine.. Cemal Süreya..
KONUK YAZAR
Dumlu Demircioğlu
SAKARYA İLKOKULUNA ALT GEÇİT.....?
Uzaklardan
Cumhur Bandakçıoğlu
Anlayana, Almanya ve Antalya!
Yener Abice
Yener Bandakçıoğlu
Yeni stat rüyasını daha çok görürüz
Muharrem Demirel
Boyacı küpü bu ya…
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Vurun Kahpeye
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İlaç, hekim bilmeden 100 yıl yaşamak mümkün mü?
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yb sertifika programı
KATI ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA
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SON YORUMLAR
Mustafa TEMİRCİ
bu uygulamanın her hafta yapılması lazım tüm emni
asmalı cedid
millet vekilinin eşine bu arabayı almayıp ihtiyaç
ahmet
garibanlara çıksaydı olmaz mıydı.bu mevkideki kişi
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SGK'ya yeni hizmet binası yapılacak, İŞKUR taşınacak
29.1.2017 14:06:37
Şehir didik didik edildi
29.1.2017 12:56:12
Vefat edenler (Bugün 29 Ocak Pazar)
29.1.2017 10:23:01
O otomobilin talihlisi belli oldu
28.1.2017 16:12:27
Öğretmen Arapça bilmiyor…
28.1.2017 15:13:37
Vefat edenler (Bugün 28 Ocak Cumartesi)
28.1.2017 12:14:47
5 öğretmen tutuklandı
27.1.2017 22:10:50
Lale.. Babı Ali.. Zafer Nine.. Cemal Süreya..
27.1.2017 21:59:43
Bolu'ya uluslararası standartlarda diyanet eğitim merkezi kazandırıyoruz
27.1.2017 20:47:26
İtirafçı hakim; “İlk maaşımın tamamını himmet olarak verdim”
27.1.2017 19:10:48
Yanan evini çaresiz gözlerle izledi
27.1.2017 18:52:49
Dilencilere operasyon
27.1.2017 18:44:54
5 öğretmen adliyeye çıkarıldı
27.1.2017 18:37:40
FETÖ'den aranıyordu Bolu'da yakalandı
27.1.2017 14:38:01
Vefat edenler (Bugün 27 Ocak Cuma )
27.1.2017 10:37:07
15 kişiden 13'ü tutuklandı
27.1.2017 01:07:26
Müfettiş 'ihmal yok' dedi, Vali soruşturma izni verdi
26.1.2017 18:58:03
Engelli kızlara cinsel tacizden yargılanıyordu, tahliye oldu !
26.1.2017 16:20:37
Iraklı caniye 16 yıl 3 ay hapis
26.1.2017 16:11:23
By lock'çu polis ve öğretmenler adliyede
26.1.2017 13:52:57
Vefat edenler (Bugün 26 Ocak Perşembe)
26.1.2017 10:02:16
HAYIRlı olsun o zaman !
25.1.2017 23:02:06
Hainler oğlumu benden aldı
25.1.2017 20:05:42
Fetö şüphelisi 20 kişi gözaltına alındı
25.1.2017 14:27:19
Hafta sonu elektrik kesintileri yaşanacak
25.1.2017 14:23:28
TIR kayarak devrildi yol ulaşıma kapandı
25.1.2017 12:15:05
Judocuların büyük başarısı
25.1.2017 12:11:50
Asfalt erimeye başlayınca...
25.1.2017 11:08:25
Vefat edenler ( Bugün 25 Ocak Çarşamba )
25.1.2017 09:25:15
Tünelden önceki son çıkıştayız!
24.1.2017 19:06:01
Uğur Mumcu Ölümünün 24’üncü yılında anıldı
24.1.2017 18:24:57
Polisimiz uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
24.1.2017 14:00:12
Anlayana, Almanya ve Antalya!
24.1.2017 13:53:27
Vefat edenler (Bugün 24 Ocak Salı )
24.1.2017 12:13:36
Mahkeme 17 kişi için kararını verdi
24.1.2017 09:06:11
Merdivenden düşerek yaralandı
23.1.2017 19:43:13
Gölcük ranta mı açılıyor !
23.1.2017 19:22:58
Bolu Polisinden dev uyuşturucu operasyonu
23.1.2017 18:56:39
AİBÜ Tıp'da TAVİ yöntemiyle ameliyat yapıldı
23.1.2017 18:53:52
Yeni stat rüyasını daha çok görürüz
23.1.2017 17:20:36
Boyacı küpü bu ya…
23.1.2017 15:17:51
Vurun Kahpeye
23.1.2017 13:50:12
3 ihraç, 9 göreve iade..
23.1.2017 12:10:22
Bylock ve eagle operasyonunda 17 kişi adliyeye sevk edildi
23.1.2017 12:07:20
Vefat edenler (Bugün 23 Ocak Pazartesi )
23.1.2017 10:33:29
Hasta yatağında telefonunu çaldılar
23.1.2017 09:09:10
Bolu merkezli dev operasyon !
22.1.2017 15:13:51
Yoğun kar yağışı geliyor
22.1.2017 15:03:10
Son söz yüce milletimizin
22.1.2017 14:59:09
Vefat edenler (Bugün 22 Ocak Pazar)
22.1.2017 11:30:41
Gölün dibi cep telefonu dolu
21.1.2017 18:25:24
Vefat edenler ( Bugün 21 Ocak Cumartesi )
21.1.2017 09:49:53
Türkiye'nin Sistemi Fransa'daki Başkanlık'tan üstün olacak
20.1.2017 17:53:29
6 öğretmen daha açığa alındı
20.1.2017 17:47:59
Bu nasıl bir zehirli düşüncedir?
20.1.2017 17:38:27
Doğalgaz borusu patladı
20.1.2017 13:54:22
Rekor sayıda tutuklama !
20.1.2017 11:21:12
Vefat edenler ( Bugün 20 Ocak Cuma )
20.1.2017 10:55:01
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217 17 22 / Merkez
Tabaklar Mh.Hastane Cad.(Orman İşletmesi Karşısı) No:17/A
Atalay Eczanesi
215 41 53 / Merkez
KÜLTÜR MAH.YAVUZ SOK.N0 33/10(KÜLTÜR MAH.AILE HEKIMLIGI MERKEZI KARSISI)
Akda Mahallesi Tahanclar Caddesi
(Karaky Otobs Dura kars)
Tel: 212 88 75 - GSM: 0 533 335 53 09
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Tel: 0374 212 88 66
Faks: kamuran@bolununsesi.com
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