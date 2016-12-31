bolununsesi

Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)

Ä°zzet Baysal Belgeseli inn tÄ±klayÄ±n!
 
Saruhan Eczanesi
220 20 05 / MERKEZ
Sümer Mah. Hattat Emin Barin Cad. Gündogdu Park Apt. No:87/13 A(Bilal-i Habesi Camii Karsisi)BOLU

İKLİM ECZANESİ
210 14 34 / Merkez
Sağlık Mahallesi Güleç Sokak No:16 Bolu (Latife Hanım Anaokulu yanı)

Akda Mahallesi Tahanclar Caddesi
(Karaky Otobs Dura kars)
Tel: 212 88 75 - GSM: 0 533 335 53 09
| Aktaş Mh. Taşhancılar Cad. No: 10 - BoluTel: 0374 212 88 66Faks: kamuran@bolununsesi.comEmail: kamuran@bolununsesi.com |
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