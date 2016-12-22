bolununsesi

Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)

Ä°zzet Baysal Belgeseli inn tÄ±klayÄ±n!
 
Çağla Eczanesi
212 20 16 / Merkez
Tabaklar Mah.Hastane Cad. No:27/1 (Kadin Dogum Hastanesi Karsisi)

Kevser Eczanesi
270 15 05 / Merkez
Kültür Mah. Yavuz Sok. Güvenler Apt. A Blk No:21/A

Akda Mahallesi Tahanclar Caddesi
(Karaky Otobs Dura kars)
Tel: 212 88 75 - GSM: 0 533 335 53 09
| Aktaş Mh. Taşhancılar Cad. No: 10 - BoluTel: 0374 212 88 66Faks: kamuran@bolununsesi.comEmail: kamuran@bolununsesi.com |
PİSKEVİT

Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak