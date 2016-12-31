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Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)
Nasıl kardeş olunur
PKK Operasyonu'nda 13 gözaltı
Tek kişilik hücre istedi
Cumhuriyet'ten asla taviz yok !
Vefat edenler ( Bugün 9 Ocak Pazartesi )
Eğitime KAR tatili
"Babamız evde yok, kapıyı açamayız." "Uslu dur, seni polise veririm ha!"
SWAROVSKİ taşlı altın tektaş ve beştaş birlikte 499 lira!
Gövem Sapağı/Mudurnu yolu üzeri
Efsane Boluspor’un efsane futbolcularından dı…
2023'te hedefimiz enerjide dünya sıralamasına girmek
Vefat edenler (Bugün 8 Ocak Pazar)
1 Saat yolda kaldılar
Bolu'da 80 kişi vatandaşlıktan çıkarılacak
Kar bu kez tam geldi
GÜNÜN SÖZÜ
Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
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KONUK YAZAR
Konuk Yazar
Nasıl kardeş olunur
Muharrem Demirel
"Babamız evde yok, kapıyı açamayız." "Uslu dur, seni polise veririm ha!"
Risk Analizi
Ender Balcı
2016 tamamlar 2017'ye girerken ekonomi
Anılar
Erdoğan Mühürcüoğlu
Ya evde yoksan.. Fotoğraflar..
Yener Abice
Yener Bandakçıoğlu
Yeniden Gölcük
Uzaklardan
Cumhur Bandakçıoğlu
Mutlu muyum, Mutlu musun, Mutlu muyuz?
KONUK YAZAR
Konuk Yazar
Bir yılbaşı yazısı
Muharrem Demirel
Ha bugün ha yarın…
Çevre
Yeşim Seçen
Kısaca 2016 Yılı ve Çevre
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Gövem Sapağı/Mudurnu yolu üzeri
Belediyeyi aradım ama sonuç alamadım
Köprü ve Otoyollara ZAM ! Yarasın... Az bile...
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SON YORUMLAR
Berra özcan
Bolu merkezde okullar tatil olsun okul kardan geçi
GOCABOLULU
$:3725 TL. Ali Bey ve sizde bir iş adamı olarak bu
Ömer Faruk Dalsarar
DOKTOR BU NE?
Yeni anayasa değişikliği teklif
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SWAROVSKİ taşlı altın tektaş ve beştaş birlikte 499 lira!
31.12.2016 18:17:40
Nasıl kardeş olunur
9.1.2017 23:19:46
PKK Operasyonu'nda 13 gözaltı
9.1.2017 19:22:19
Tek kişilik hücre istedi
9.1.2017 17:07:22
Cumhuriyet'ten asla taviz yok !
9.1.2017 14:24:35
Vefat edenler ( Bugün 9 Ocak Pazartesi )
9.1.2017 10:06:44
Eğitime KAR tatili
8.1.2017 17:52:50
"Babamız evde yok, kapıyı açamayız." "Uslu dur, seni polise veririm ha!"
8.1.2017 17:33:50
Efsane Boluspor’un efsane futbolcularından dı…
8.1.2017 17:30:52
2023'te hedefimiz enerjide dünya sıralamasına girmek
8.1.2017 11:25:37
Vefat edenler (Bugün 8 Ocak Pazar)
8.1.2017 08:33:52
1 Saat yolda kaldılar
7.1.2017 14:50:07
Bolu'da 80 kişi vatandaşlıktan çıkarılacak
7.1.2017 13:41:55
Kar bu kez tam geldi
7.1.2017 12:11:32
Vefat edenler (Bugün 7 Ocak Cumartesi)
7.1.2017 09:38:46
İhraç edilen Sağlık, Orman, İşkur ve Adliye personeli
7.1.2017 07:52:49
Bolu'dan 20 polis ihraç edildi
7.1.2017 07:49:30
2016 tamamlar 2017'ye girerken ekonomi
6.1.2017 23:47:50
Bolu'da da elektrik kesintileri yaşanacak
6.1.2017 18:21:10
Önlemler artırıldı
6.1.2017 11:15:44
Kafa kafaya çarpıştılar
6.1.2017 11:12:57
Vefat edenler (Bugün 6 Ocak Cuma )
6.1.2017 11:05:31
Raif Şen son yolculuğuna uğurlandı
5.1.2017 16:57:53
Sürücü canını zor kurtardı
5.1.2017 13:48:03
Şen Ailesi'nin acı günü
5.1.2017 11:09:40
Vefat edenler (Bugün 5 Ocak Perşembe )
5.1.2017 10:31:02
Yılın en sert kar yağışı kapıda !
5.1.2017 10:07:00
Aç kurtlar köpekleri parçaladı
4.1.2017 23:13:28
Ya evde yoksan.. Fotoğraflar..
4.1.2017 20:00:51
Düzce'de Reina gözaltısı
4.1.2017 18:05:28
Vefat edenler ( Bugün 4 Ocak Çarşamba)
4.1.2017 10:02:18
Kar yağışı geri dönüyor
3.1.2017 20:27:28
Yeniden Gölcük
3.1.2017 18:34:59
7 yaşındaki Deniz herkesi korkuttu
3.1.2017 17:36:18
Mutlu muyum, Mutlu musun, Mutlu muyuz?
3.1.2017 15:21:20
Soğuk hava -15 dereceye kadar düştü
3.1.2017 12:37:14
Vefat edenler (Bugün 3 Ocak Salı)
3.1.2017 10:46:20
Bir yılbaşı yazısı
3.1.2017 10:42:00
SGK ödemeleri 9 Ocak'a uzadı
2.1.2017 20:16:02
Sinemanın yerine yapılacak bina belli oldu
2.1.2017 19:47:41
Şüpheli paket panik yarattı
2.1.2017 19:34:43
Yeni kimlik kartları verilmeye başlandı
2.1.2017 17:52:06
Vefat edenler (Bugün 2 Ocak Pazartesi)
2.1.2017 10:19:35
Highway'in Yolu AÇ-KAPA oyununa döndü
1.1.2017 23:52:33
Feci kazada otomobil ikiye bölündü
1.1.2017 12:47:41
Vefat edenler (Bugün 1 Ocak Pazar 2017)
1.1.2017 10:59:08
Yolda kalanlara köylülerden acil zincir yardımı
31.12.2016 22:39:03
Ha bugün ha yarın…
31.12.2016 14:10:47
Bu geceye dikkat !
31.12.2016 14:05:17
Polis teşkilatının acı kaybı
31.12.2016 12:34:01
Vefat edenler (Bugün 31 Aralık Cumartesi)
31.12.2016 10:19:28
Saruhan Eczanesi
220 20 05 / MERKEZ
Sümer Mah. Hattat Emin Barin Cad. Gündogdu Park Apt. No:87/13 A(Bilal-i Habesi Camii Karsisi)BOLU
İKLİM ECZANESİ
210 14 34 / Merkez
Sağlık Mahallesi Güleç Sokak No:16 Bolu (Latife Hanım Anaokulu yanı)
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