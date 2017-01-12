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Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)
Gölün dibi cep telefonu dolu
Vefat edenler ( Bugün 21 Ocak Cumartesi )
Türkiye'nin Sistemi Fransa'daki Başkanlık'tan üstün olacak
6 öğretmen daha açığa alındı
Bu nasıl bir zehirli düşüncedir?
Doğalgaz borusu patladı
Rekor sayıda tutuklama !
Vefat edenler ( Bugün 20 Ocak Cuma )
Duyarlı vatandaş
Polis Memuru intihar etti
Kapkaçcının üzerine atlayarak yakaladılar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı, tartışmalı soruları yanıtladı
15 kişi adliyeye sevk edildi
Mahkeme zehir tacirine acımadı
14 FETÖ şüphelisi adliyeye çıkarıldı
GÜNÜN SÖZÜ
Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
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yb sertifika programı
KATI ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA
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SON YORUMLAR
Ali
Olsun be yaradan vardır. Sanmaki zalimin ettiği kâ
Bi adam
Fetöcüler atmış olmasın o telefonları kim telefonu
emekli
fransa'da oturmuş bir demokrasi var oturmuş bi
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Gölün dibi cep telefonu dolu
21.1.2017 18:25:24
Vefat edenler ( Bugün 21 Ocak Cumartesi )
21.1.2017 09:49:53
Türkiye'nin Sistemi Fransa'daki Başkanlık'tan üstün olacak
20.1.2017 17:53:29
6 öğretmen daha açığa alındı
20.1.2017 17:47:59
Bu nasıl bir zehirli düşüncedir?
20.1.2017 17:38:27
Doğalgaz borusu patladı
20.1.2017 13:54:22
Rekor sayıda tutuklama !
20.1.2017 11:21:12
Vefat edenler ( Bugün 20 Ocak Cuma )
20.1.2017 10:55:01
Polis Memuru intihar etti
19.1.2017 20:01:25
Kapkaçcının üzerine atlayarak yakaladılar
19.1.2017 18:48:40
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı, tartışmalı soruları yanıtladı
19.1.2017 15:51:40
15 kişi adliyeye sevk edildi
19.1.2017 15:35:13
Mahkeme zehir tacirine acımadı
19.1.2017 14:28:09
14 FETÖ şüphelisi adliyeye çıkarıldı
19.1.2017 11:21:56
Vefat edenler ( Bugün 19 Ocak Perşembe )
19.1.2017 10:57:10
Asansöre sıkışan elini itfaiye ekipleri kurtardı
18.1.2017 18:53:05
İnşaat hırsızları suçüstü yakalandı
18.1.2017 18:49:42
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği hizmete açıldı
18.1.2017 16:49:14
Hemşirelik Öğrencilerinden Örnek Proje…
18.1.2017 16:46:03
Yapılandırma haklarını kaybedenlere yeni ve büyük fırsat
18.1.2017 15:48:45
Tavşana kaç – tazıya tut…???
18.1.2017 15:29:01
Ercoşkun, İtalya Büyükelçisini kabul etti
18.1.2017 15:13:12
Müdür sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
18.1.2017 15:03:46
Aktaş da bavul alarmı
18.1.2017 12:22:43
Vefat edenler (Bugün 18 Ocak Çarşamba )
18.1.2017 10:48:41
FETÖ Operasyonu'nda 27 kişi gözaltına alındı
17.1.2017 21:30:57
Cesedi derede bulundu
17.1.2017 19:19:14
Hırsızlar camilere dadandı
17.1.2017 17:12:47
Feci kazada otomobil hurdaya döndü
17.1.2017 17:10:04
13 kişi için iddianame hazırlandı
17.1.2017 15:36:57
Dilay'ın katiline müebbet...
17.1.2017 15:33:43
Tanju Özcan trafik kazası geçirdi
17.1.2017 15:30:52
Sağlıkta gelişimin öncüsü, kalitenin adresi olmayı sürdüreceğiz
17.1.2017 12:05:39
Vefat edenler ( Bugün 17 Ocak Salı )
17.1.2017 10:52:03
Serbest kaldı
16.1.2017 22:00:27
Kökez 2 günde bir akacak
16.1.2017 16:40:14
Caminin musluklarını çaldılar !
16.1.2017 16:02:53
O uyutup tecavüz ediyordu.
16.1.2017 12:37:50
Vefat edenler (Bugün 16 Ocak Pazartesi)
16.1.2017 09:34:10
Nafile çabalar
15.1.2017 19:28:47
Yarışmanın birincisi Bolu'dan
15.1.2017 19:17:27
Bolu eski Milletvekili hayatını kaybetti
15.1.2017 19:10:33
Mengen'den ikinci haber de geldi
15.1.2017 17:41:49
8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi
15.1.2017 16:11:55
Vefat edenler (Bugün 15 Ocak Pazar)
15.1.2017 10:42:54
Belediye otobüsünde gerici taciz !
14.1.2017 22:12:01
Mevlüt Yüceer son yolculuğuna uğurlandı
14.1.2017 18:13:38
Mengen'den acı haber geldi
14.1.2017 16:02:56
Şehir içindeki kazada 4 yaralı
14.1.2017 13:24:24
Vefat edenler (Bugün 14 Ocak Cumartesi)
14.1.2017 10:49:00
Kar geri geliyor
13.1.2017 18:08:32
Bolu, Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı
13.1.2017 18:03:37
Yaşar Yüceer'in acı günü
13.1.2017 15:47:08
Avukat, FETÖ'den tutuklandı
13.1.2017 13:04:35
Pkk operasyonunda 3 kişi adliyede
13.1.2017 11:45:53
Vefat edenler (Bugün 13 Ocak Cuma )
13.1.2017 11:34:52
Çelik Güçok hayatını kaybetti
13.1.2017 10:49:52
63 öğrenci zehirlenmiş !
13.1.2017 08:59:54
Kaza yapan kadın şoka girdi
12.1.2017 23:44:07
Açıkta birşey bırakmaya gelmiyor !
12.1.2017 23:38:57
Murat Güngör hayatını kaybetti
12.1.2017 21:57:58
Çatıdan düşerek hayatını kaybetti
12.1.2017 18:37:46
Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
12.1.2017 16:12:14
Menecerim ‘Bey’lik kim ben kim?
12.1.2017 12:19:41
Vefat edenler ( Bugün 12 Ocak Perşembe )
12.1.2017 10:07:46
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