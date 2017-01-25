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Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)
Otel önünde silahlı kavga
FETÖ/PDY'den aranan 15 kişi gözaltına alındı
5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Fehmi Küpçü de ilk 5’e girdi
Yumruk yumruğa 'Saat kaç' kavgası
OHAL Valisi’nden kimler rahatsız oldu ?
10 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
2 Köy karantinaya alındı
Duyarlı vatandaş
Düzce'de deprem
Vefat edenler ( Bugün 3 Şubat Cuma )
Candan öte Vatansın
Asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primleri ertelendi
"Gerekirse sivillere de ateş edebilirsiniz!"
Evleri alev alev yandı
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SON YORUMLAR
tr
Bu konuşmasını biliyor muymuş bu kadar fatura gelm
Esnaf
Çok acı bi olay,
Bu çocuğa iki hafta evvel i
Bilir Kişi
Arkadaşlar ayrıca şunu belirtmek istiyorum,
B
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Tüm köşe yorumları
Otel önünde silahlı kavga
4.2.2017 01:32:26
FETÖ/PDY'den aranan 15 kişi gözaltına alındı
3.2.2017 22:38:10
5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
3.2.2017 20:06:17
Fehmi Küpçü de ilk 5’e girdi
3.2.2017 19:56:01
Yumruk yumruğa 'Saat kaç' kavgası
3.2.2017 18:32:51
OHAL Valisi’nden kimler rahatsız oldu ?
3.2.2017 17:06:34
10 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
3.2.2017 15:14:46
2 Köy karantinaya alındı
3.2.2017 13:37:07
Düzce'de deprem
3.2.2017 13:32:26
Vefat edenler ( Bugün 3 Şubat Cuma )
3.2.2017 09:34:27
Candan öte Vatansın
2.2.2017 21:22:23
Asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primleri ertelendi
2.2.2017 19:51:38
"Gerekirse sivillere de ateş edebilirsiniz!"
2.2.2017 18:51:25
Evleri alev alev yandı
2.2.2017 18:44:35
Babaya iftira!
2.2.2017 16:58:00
Valiler ve başkanlar görevden alınacaktı !
2.2.2017 16:44:39
Şartları karşılayanlara faizsiz kredi
2.2.2017 14:53:02
Elektrik kesintilerine dikkat !
2.2.2017 12:27:29
Rezidansın çatısında intihar girişimi
2.2.2017 11:58:43
Şubat Ayı toplantıları başlıyor
2.2.2017 11:47:13
Vefat edenler ( Bugün 2 Şubat Perşembe )
2.2.2017 09:58:41
6 iş yeri yandı
2.2.2017 00:26:44
Çimento'nun önünde nakliyeciler eylem yaptı
1.2.2017 18:58:02
Bolu'da termometreler bile dondu
1.2.2017 15:45:18
Fetö'nün himmet paraları nerede?
1.2.2017 14:31:23
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
1.2.2017 12:12:46
Vefat edenler ( Bugün 1 Şubat Çarşamba )
1.2.2017 10:37:23
159 kişi programdan faydalanmaya hak kazanacak
31.1.2017 23:49:14
İşte Bolu Merkez ve ilçelerin nüfusları
31.1.2017 19:06:33
Ünlü Sanatçı'nın kardeşine 10 yıl 5 ay
31.1.2017 17:39:34
PKK davasında mahkeme ceza yağdırdı
31.1.2017 17:36:58
Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne saldırı
31.1.2017 15:01:05
Karacasu'da artık yatırım dönemi başladı
31.1.2017 14:52:30
Melul melul bakan koyun…
31.1.2017 12:09:40
Feci kaza !
31.1.2017 11:44:19
Büyükşehir olmak için yeterli sayıyı bulamadık
31.1.2017 11:29:36
Vefat edenler ( Bugün 31 Ocak Salı )
31.1.2017 10:28:06
Benzinlikte çarpıştılar !
30.1.2017 19:38:00
Güvercinleri yemleyerek hayırlısıyla nasibini bekliyor
30.1.2017 16:46:55
Pazarda sobanın üzerinde patates keyfi
30.1.2017 16:38:40
Hayır - Evet
30.1.2017 12:38:10
Vefat edenler ( Bugün 30 Ocak Pazartesi )
30.1.2017 10:15:10
SGK'ya yeni hizmet binası yapılacak, İŞKUR taşınacak
29.1.2017 14:06:37
Şehir didik didik edildi
29.1.2017 12:56:12
Vefat edenler (Bugün 29 Ocak Pazar)
29.1.2017 10:23:01
O otomobilin talihlisi belli oldu
28.1.2017 16:12:27
Öğretmen Arapça bilmiyor…
28.1.2017 15:13:37
Vefat edenler (Bugün 28 Ocak Cumartesi)
28.1.2017 12:14:47
5 öğretmen tutuklandı
27.1.2017 22:10:50
Lale.. Babı Ali.. Zafer Nine.. Cemal Süreya..
27.1.2017 21:59:43
Bolu'ya uluslararası standartlarda diyanet eğitim merkezi kazandırıyoruz
27.1.2017 20:47:26
İtirafçı hakim; “İlk maaşımın tamamını himmet olarak verdim”
27.1.2017 19:10:48
Yanan evini çaresiz gözlerle izledi
27.1.2017 18:52:49
Dilencilere operasyon
27.1.2017 18:44:54
5 öğretmen adliyeye çıkarıldı
27.1.2017 18:37:40
FETÖ'den aranıyordu Bolu'da yakalandı
27.1.2017 14:38:01
Vefat edenler (Bugün 27 Ocak Cuma )
27.1.2017 10:37:07
15 kişiden 13'ü tutuklandı
27.1.2017 01:07:26
Müfettiş 'ihmal yok' dedi, Vali soruşturma izni verdi
26.1.2017 18:58:03
Engelli kızlara cinsel tacizden yargılanıyordu, tahliye oldu !
26.1.2017 16:20:37
Iraklı caniye 16 yıl 3 ay hapis
26.1.2017 16:11:23
By lock'çu polis ve öğretmenler adliyede
26.1.2017 13:52:57
Vefat edenler (Bugün 26 Ocak Perşembe)
26.1.2017 10:02:16
HAYIRlı olsun o zaman !
25.1.2017 23:02:06
Hainler oğlumu benden aldı
25.1.2017 20:05:42
Fetö şüphelisi 20 kişi gözaltına alındı
25.1.2017 14:27:19
Hafta sonu elektrik kesintileri yaşanacak
25.1.2017 14:23:28
TIR kayarak devrildi yol ulaşıma kapandı
25.1.2017 12:15:05
Judocuların büyük başarısı
25.1.2017 12:11:50
Asfalt erimeye başlayınca...
25.1.2017 11:08:25
Vefat edenler ( Bugün 25 Ocak Çarşamba )
25.1.2017 09:25:15
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