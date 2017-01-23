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Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)
Çimento'nun önünde nakliyeciler eylem yaptı
Bolu'da termometreler bile dondu
Fetö'nün himmet paraları nerede?
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Vefat edenler ( Bugün 1 Şubat Çarşamba )
159 kişi programdan faydalanmaya hak kazanacak
İşte Bolu Merkez ve ilçelerin nüfusları
Ünlü Sanatçı'nın kardeşine 10 yıl 5 ay
Duyarlı vatandaş
PKK davasında mahkeme ceza yağdırdı
Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne saldırı
Karacasu'da artık yatırım dönemi başladı
Melul melul bakan koyun…
Feci kaza !
Büyükşehir olmak için yeterli sayıyı bulamadık
GÜNÜN SÖZÜ
Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yaşayacağız.
Thomas Browne
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Muharrem Demirel
Melul melul bakan koyun…
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Hayır - Evet
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Öğretmen Arapça bilmiyor…
Anılar
Erdoğan Mühürcüoğlu
Lale.. Babı Ali.. Zafer Nine.. Cemal Süreya..
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SAKARYA İLKOKULUNA ALT GEÇİT.....?
Uzaklardan
Cumhur Bandakçıoğlu
Anlayana, Almanya ve Antalya!
Yener Abice
Yener Bandakçıoğlu
Yeni stat rüyasını daha çok görürüz
Muharrem Demirel
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SON YORUMLAR
Dursun YILMAZ
Ağırlığı olan iki dini fraksiyondan birinin manif
boluluu
alpe, elbette yok ama cimentonun butun pisligini c
Gocca bolulu
Himmet trafiği nikiyle yazan fetoşşşş trafiğiniz b
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Çimento'nun önünde nakliyeciler eylem yaptı
1.2.2017 18:58:02
Bolu'da termometreler bile dondu
1.2.2017 15:45:18
Fetö'nün himmet paraları nerede?
1.2.2017 14:31:23
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
1.2.2017 12:12:46
Vefat edenler ( Bugün 1 Şubat Çarşamba )
1.2.2017 10:37:23
159 kişi programdan faydalanmaya hak kazanacak
31.1.2017 23:49:14
İşte Bolu Merkez ve ilçelerin nüfusları
31.1.2017 19:06:33
Ünlü Sanatçı'nın kardeşine 10 yıl 5 ay
31.1.2017 17:39:34
PKK davasında mahkeme ceza yağdırdı
31.1.2017 17:36:58
Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne saldırı
31.1.2017 15:01:05
Karacasu'da artık yatırım dönemi başladı
31.1.2017 14:52:30
Melul melul bakan koyun…
31.1.2017 12:09:40
Feci kaza !
31.1.2017 11:44:19
Büyükşehir olmak için yeterli sayıyı bulamadık
31.1.2017 11:29:36
Vefat edenler ( Bugün 31 Ocak Salı )
31.1.2017 10:28:06
Benzinlikte çarpıştılar !
30.1.2017 19:38:00
Güvercinleri yemleyerek hayırlısıyla nasibini bekliyor
30.1.2017 16:46:55
Pazarda sobanın üzerinde patates keyfi
30.1.2017 16:38:40
Hayır - Evet
30.1.2017 12:38:10
Vefat edenler ( Bugün 30 Ocak Pazartesi )
30.1.2017 10:15:10
SGK'ya yeni hizmet binası yapılacak, İŞKUR taşınacak
29.1.2017 14:06:37
Şehir didik didik edildi
29.1.2017 12:56:12
Vefat edenler (Bugün 29 Ocak Pazar)
29.1.2017 10:23:01
O otomobilin talihlisi belli oldu
28.1.2017 16:12:27
Öğretmen Arapça bilmiyor…
28.1.2017 15:13:37
Vefat edenler (Bugün 28 Ocak Cumartesi)
28.1.2017 12:14:47
5 öğretmen tutuklandı
27.1.2017 22:10:50
Lale.. Babı Ali.. Zafer Nine.. Cemal Süreya..
27.1.2017 21:59:43
Bolu'ya uluslararası standartlarda diyanet eğitim merkezi kazandırıyoruz
27.1.2017 20:47:26
İtirafçı hakim; “İlk maaşımın tamamını himmet olarak verdim”
27.1.2017 19:10:48
Yanan evini çaresiz gözlerle izledi
27.1.2017 18:52:49
Dilencilere operasyon
27.1.2017 18:44:54
5 öğretmen adliyeye çıkarıldı
27.1.2017 18:37:40
FETÖ'den aranıyordu Bolu'da yakalandı
27.1.2017 14:38:01
Vefat edenler (Bugün 27 Ocak Cuma )
27.1.2017 10:37:07
15 kişiden 13'ü tutuklandı
27.1.2017 01:07:26
Müfettiş 'ihmal yok' dedi, Vali soruşturma izni verdi
26.1.2017 18:58:03
Engelli kızlara cinsel tacizden yargılanıyordu, tahliye oldu !
26.1.2017 16:20:37
Iraklı caniye 16 yıl 3 ay hapis
26.1.2017 16:11:23
By lock'çu polis ve öğretmenler adliyede
26.1.2017 13:52:57
Vefat edenler (Bugün 26 Ocak Perşembe)
26.1.2017 10:02:16
HAYIRlı olsun o zaman !
25.1.2017 23:02:06
Hainler oğlumu benden aldı
25.1.2017 20:05:42
Fetö şüphelisi 20 kişi gözaltına alındı
25.1.2017 14:27:19
Hafta sonu elektrik kesintileri yaşanacak
25.1.2017 14:23:28
TIR kayarak devrildi yol ulaşıma kapandı
25.1.2017 12:15:05
Judocuların büyük başarısı
25.1.2017 12:11:50
Asfalt erimeye başlayınca...
25.1.2017 11:08:25
Vefat edenler ( Bugün 25 Ocak Çarşamba )
25.1.2017 09:25:15
Tünelden önceki son çıkıştayız!
24.1.2017 19:06:01
Uğur Mumcu Ölümünün 24’üncü yılında anıldı
24.1.2017 18:24:57
Polisimiz uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
24.1.2017 14:00:12
Anlayana, Almanya ve Antalya!
24.1.2017 13:53:27
Vefat edenler (Bugün 24 Ocak Salı )
24.1.2017 12:13:36
Mahkeme 17 kişi için kararını verdi
24.1.2017 09:06:11
Merdivenden düşerek yaralandı
23.1.2017 19:43:13
Gölcük ranta mı açılıyor !
23.1.2017 19:22:58
Bolu Polisinden dev uyuşturucu operasyonu
23.1.2017 18:56:39
AİBÜ Tıp'da TAVİ yöntemiyle ameliyat yapıldı
23.1.2017 18:53:52
Yeni stat rüyasını daha çok görürüz
23.1.2017 17:20:36
Boyacı küpü bu ya…
23.1.2017 15:17:51
Vurun Kahpeye
23.1.2017 13:50:12
3 ihraç, 9 göreve iade..
23.1.2017 12:10:22
Bylock ve eagle operasyonunda 17 kişi adliyeye sevk edildi
23.1.2017 12:07:20
Vefat edenler (Bugün 23 Ocak Pazartesi )
23.1.2017 10:33:29
Hasta yatağında telefonunu çaldılar
23.1.2017 09:09:10
Ihlamur Eczanesi
212 55 80 / Merkez
Tabaklar Mah.Hürriyet Cad No:35/E (Anit park Arkasi-Adliye Hizasi)
Gölyüzü Murat Eczanesi
217 63 64 / Merkez
İhsaniye Mah. T.Mehmet Paşa Cad. No:13/A Merkez/BOLU
Akda Mahallesi Tahanclar Caddesi
(Karaky Otobs Dura kars)
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Tel: 0374 212 88 66
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