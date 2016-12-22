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Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)
Feci kazada otomobil ikiye bölündü
Vefat edenler (Bugün 1 Ocak Pazar 2017)
Yolda kalanlara köylülerden acil zincir yardımı
Ha bugün ha yarın…
Bu geceye dikkat !
Polis teşkilatının acı kaybı
Vefat edenler (Bugün 31 Aralık Cumartesi)
Özel harekat sokağa indi...
Köprü ve Otoyollara ZAM ! Yarasın... Az bile...
SWAROVSKİ taşlı altın tektaş ve beştaş birlikte 499 lira!
Vefat edenler (Bugün 30 Aralık Cuma )
Otobüste yakalanan kadın tutuklandı
Kar tatiline devam...
Erol Altıntaş Adliyede...
PKK Davasında tahliye kararı
GÜNÜN SÖZÜ
Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur.
Victor Hugo
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Muharrem Demirel
Ha bugün ha yarın…
Çevre
Yeşim Seçen
Kısaca 2016 Yılı ve Çevre
Anılar
Erdoğan Mühürcüoğlu
Boncuklu Gelin.. Hasan Abi.. Maviş Hanım..
Okuyucu Mektubu
Okuyucu Mektubu
Bekçi
Muharrem Demirel
Ben Allah'tan korkarım...
Ali Özdemir
Ali Özdemir
Tarihimizi doğru biliyor muyuz?
Muharrem Demirel
Bir tavır mı var ?
Okuyucu Mektubu
Okuyucu Mektubu
Birlik ve beraberliğe sıkılan kurşun !
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Köprü ve Otoyollara ZAM ! Yarasın... Az bile...
Büyük Başarı(!) BOLU 4. oldu !
Tatil için ne bekleniyor, kaza mı?
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SON YORUMLAR
Kındıra
Köylüler yolda bekleyerek kalan araçlara yardım ed
bolu
o köylüler varya öyle kötü insanlar yola su döküp
MUDURNULU
uc kagıtcılar sızı ıyı parayı buldunuz
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Feci kazada otomobil ikiye bölündü
1.1.2017 12:47:41
Vefat edenler (Bugün 1 Ocak Pazar 2017)
1.1.2017 10:59:08
Yolda kalanlara köylülerden acil zincir yardımı
31.12.2016 22:39:03
Ha bugün ha yarın…
31.12.2016 14:10:47
Bu geceye dikkat !
31.12.2016 14:05:17
Polis teşkilatının acı kaybı
31.12.2016 12:34:01
Vefat edenler (Bugün 31 Aralık Cumartesi)
31.12.2016 10:19:28
Özel harekat sokağa indi...
31.12.2016 00:15:52
SWAROVSKİ taşlı altın tektaş ve beştaş birlikte 499 lira!
30.12.2016 18:17:40
Vefat edenler (Bugün 30 Aralık Cuma )
30.12.2016 12:05:43
Otobüste yakalanan kadın tutuklandı
29.12.2016 23:12:35
Kar tatiline devam...
29.12.2016 23:10:08
Erol Altıntaş Adliyede...
29.12.2016 20:40:37
PKK Davasında tahliye kararı
29.12.2016 20:38:22
Yılbaşı alemi çok pahalıya patladı
29.12.2016 17:46:46
Bolu Dağı PKK'ya katılmasına geçit vermedi
29.12.2016 17:44:23
Kayan araç otelin duvarına çarptı
29.12.2016 12:12:19
Valilik'ten KAR uyarısı !
29.12.2016 11:56:24
Vefat edenler(Bugün 29 Aralık Perşembe )
29.12.2016 09:58:20
Kar tatilinde son durum
29.12.2016 08:44:42
Meteoroloji uyardı !
28.12.2016 20:44:42
Boncuklu Gelin.. Hasan Abi.. Maviş Hanım..
28.12.2016 18:28:01
Bekçi
28.12.2016 18:20:21
İyilikten maraz doğmuş !
28.12.2016 16:18:43
11 avukat için karar verildi
28.12.2016 15:53:15
Önlemler artırıldı
28.12.2016 15:51:10
Oğlu öldürülen annenin feryadı
28.12.2016 15:47:21
11 Avukat adliyeye sevk edildi
28.12.2016 12:41:23
Vefat edenler ( Bugün 28 Aralık Çarşamba )
28.12.2016 09:55:54
Üç ODTÜ'lü kanser tedavisinde 'çığır açtı'
27.12.2016 23:15:15
Taşeron işçilerin beklentisi boşa çıktı
27.12.2016 19:52:16
FETÖ'den adliyeye çıkartılan eş tutuklandı
27.12.2016 19:32:00
İşçi servisi devrildi
27.12.2016 16:38:10
Ben Allah'tan korkarım...
27.12.2016 16:29:43
Duran kamyonete arkadan çarptı
27.12.2016 16:09:00
İş adamı Hasan Aksoy babasını kaybetti
27.12.2016 16:06:19
Ne zaman ne çalacaklarını biliyorlar !
27.12.2016 11:01:06
Vefat edenler (Bugün 27 Aralık Salı)
27.12.2016 08:52:05
KOSGEB'ten 52 kişi yararlanabildi
27.12.2016 08:49:12
Polis özel harekat Bolu'da...
26.12.2016 16:14:12
Yaralı şahin'e duyarlı vatandaş yardımı...
26.12.2016 15:21:44
Seri soygun yapan hırsızlar yakalandı
26.12.2016 13:37:54
11 avukata FETÖ baskını
26.12.2016 13:15:08
Vefat edenler ( Bugün 26 Aralık Pazartesi )
26.12.2016 09:42:30
Meteoroloji'den kar uyarısı
25.12.2016 20:42:58
Dolandırıcılar Bolu'da yakalandı
25.12.2016 17:00:04
CHP köstek olmaya devam ediyor
25.12.2016 13:59:42
Garajı ile birlikte yandı
25.12.2016 13:56:14
Bir tavır mı var ?
25.12.2016 13:08:39
50 bin TL destek için öncelik küçük işletmelerin
25.12.2016 13:01:22
Camiyi soydular
24.12.2016 14:49:27
Birlik ve beraberliğe sıkılan kurşun !
24.12.2016 12:03:04
Bu düpedüz nankörlüktür !
24.12.2016 11:45:01
Vefat edenler (Bugün 24 Aralık Cumartesi)
24.12.2016 11:35:02
Tacizci öğretmen adli kontrolle serbest
24.12.2016 11:25:47
Tacizci öğretmen adliyeye çıkarıldı
23.12.2016 16:39:01
Polisten nefes kesen operasyon
23.12.2016 16:27:48
Gecelik kiralanan evler risk oluşturuyor !
23.12.2016 14:38:47
Taksicilere sürpriz ziyaret
23.12.2016 14:01:46
Vefat edenler ( Bugün 23 Aralık Cuma )
23.12.2016 10:21:26
AİBÜ'de öğrenciler teröre isyan bayrağı açtı
22.12.2016 20:51:11
Çağla Eczanesi
212 20 16 / Merkez
Tabaklar Mah.Hastane Cad. No:27/1 (Kadin Dogum Hastanesi Karsisi)
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270 15 05 / Merkez
Kültür Mah. Yavuz Sok. Güvenler Apt. A Blk No:21/A
Akda Mahallesi Tahanclar Caddesi
(Karaky Otobs Dura kars)
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